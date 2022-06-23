Під час обстрілу Скадовська в середу загинув місцевий житель, - мер Яковлєв
3 8786
Під час обстрілу в порту окупованого Скадовську загинув місцевий мешканець.
Про це повідомив мер міста Олександр Яковлєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Загинув скадовчанин Дмитро Мотрюк, який в цей час був неподалік. Співчуття родині загиблого. Руйнування інфраструктури не сталося", - написав він.
Яковлєв закликав скадовчан уникати району порту та скупчень військових.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 22 червня у порту окупованого Скадовська у Херсонській області пролунали вибухи.