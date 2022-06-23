Під час обстрілу Скадовська в середу загинув місцевий житель, - мер Яковлєв

Під час обстрілу в порту окупованого Скадовську загинув місцевий мешканець.

Про це повідомив мер міста Олександр Яковлєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув скадовчанин Дмитро Мотрюк, який в цей час був неподалік. Співчуття родині загиблого. Руйнування інфраструктури не сталося", - написав він.

Яковлєв закликав скадовчан уникати району порту та скупчень військових.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 22 червня у порту окупованого Скадовська у Херсонській області пролунали вибухи.