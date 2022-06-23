Системи HIMARS вже в Україні, літо для окупантів буде гарячим, - Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибули поставлені США системи HIMARS.
Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
Резніков подякував своєму американському "колезі й другові", голові Пентагону Ллойду Остіну.
"Літо буде гарячим для російських окупантів. А для декого з них - останнім", - написав міністр.
HIMARS - американська артилерійська ракетна система. Вона може нести 6 снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету. Працювати з цією системою навчили 60 українських військовослужбовців.