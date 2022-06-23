Новини

Мер Південного на Харківщині Брюханов відмовився чинити опір окупантам. Йому дали умовний термін

14 72978
Мер Південного на Харківщині Брюханов відмовився чинити опір окупантам. Йому дали умовний термін
Суд визнав голову Південної міської ради Харківської області Олександра Брюханова винним у зазіханні на територіальну цілісність України і присудив йому 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Таке рішення ухвалила суддя Київського районного суду Харкова Світлана Шаренко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

За даними суду, Брюханов вдень 27 лютого біля клубу в Південному закликав місцевих жителів не чинити опір російським окупантам та сказав, що в місті не формуватимуться сили опору, вогнепальна зброя населенню не видаватиметься. У зборах взяли участь близько 70 людей.

Прокурор та підозрюваний 11 червня уклали угоду про визнання винуватості.

Суд, вивчивши матеріали, визнав Брюханова винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому призначене покарання у виді п’яти років позбавлення волі. При цьому суд звільнив Брюханова з іспитовим терміном у два роки. Суд також скасував арешт та звільнив засудженого з-під варти.

Читайте: Охоронця магазину у Вінниці посадили на 5 років за те, що радив росіянам стріляти по телевежі

На оскарження вироку у сторін є 30 днів.

Нагадаємо, 28 лютого керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що правоохоронці затримали мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції й дільничного інспектора за підозрою у держзраді. 4 березня Брюханову оголосили про підозру, після - взяли під варту.

Також читайте: 1 місяць арешту, - суд виніс вирок киянину, який заперечував збройну агресію Росії проти України

Олександра Брюханова обрали мером Південного на Харківщині під час місцевих виборів у жовтні 2021 року. Він балотувався як самовисуванець.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Условный срок. Просто прекрасно. Ничего удивительного,что в стране война.🤦
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Який справедливий вирок зраднику...
  • Rostyslav Komarnytsky
    А чого так жорстко? Аж 5 років та ще й умовно? Дивно. 🤔 Тут можна було орден дати. Адже теж "бо не втік".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини