Мер Південного на Харківщині Брюханов відмовився чинити опір окупантам. Йому дали умовний термін
Таке рішення ухвалила суддя Київського районного суду Харкова Світлана Шаренко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
За даними суду, Брюханов вдень 27 лютого біля клубу в Південному закликав місцевих жителів не чинити опір російським окупантам та сказав, що в місті не формуватимуться сили опору, вогнепальна зброя населенню не видаватиметься. У зборах взяли участь близько 70 людей.
Прокурор та підозрюваний 11 червня уклали угоду про визнання винуватості.
Суд, вивчивши матеріали, визнав Брюханова винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому призначене покарання у виді п’яти років позбавлення волі. При цьому суд звільнив Брюханова з іспитовим терміном у два роки. Суд також скасував арешт та звільнив засудженого з-під варти.
На оскарження вироку у сторін є 30 днів.
Нагадаємо, 28 лютого керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що правоохоронці затримали мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції й дільничного інспектора за підозрою у держзраді. 4 березня Брюханову оголосили про підозру, після - взяли під варту.
Олександра Брюханова обрали мером Південного на Харківщині під час місцевих виборів у жовтні 2021 року. Він балотувався як самовисуванець.