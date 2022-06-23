Мер Південного на Харківщині Брюханов відмовився чинити опір окупантам. Йому дали умовний термін

Суд визнав голову Південної міської ради Харківської області Олександра Брюханова винним у зазіханні на територіальну цілісність України і присудив йому 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Таке рішення ухвалила суддя Київського районного суду Харкова Світлана Шаренко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

За даними суду, Брюханов вдень 27 лютого біля клубу в Південному закликав місцевих жителів не чинити опір російським окупантам та сказав, що в місті не формуватимуться сили опору, вогнепальна зброя населенню не видаватиметься. У зборах взяли участь близько 70 людей.

Прокурор та підозрюваний 11 червня уклали угоду про визнання винуватості.

Суд, вивчивши матеріали, визнав Брюханова винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому призначене покарання у виді п’яти років позбавлення волі. При цьому суд звільнив Брюханова з іспитовим терміном у два роки. Суд також скасував арешт та звільнив засудженого з-під варти.

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На оскарження вироку у сторін є 30 днів.

Нагадаємо, 28 лютого керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що правоохоронці затримали мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції й дільничного інспектора за підозрою у держзраді. 4 березня Брюханову оголосили про підозру, після - взяли під варту.

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Олександра Брюханова обрали мером Південного на Харківщині під час місцевих виборів у жовтні 2021 року. Він балотувався як самовисуванець.