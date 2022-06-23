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З десяток європейських країн постраждали від скорочення поставок газу з РФ, - Єврокомісія

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З десяток європейських країн постраждали від скорочення поставок газу з РФ, - Єврокомісія
З десяток країн Європейського Союзу постраждали від скорочення поставок газу з Росії.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс, відповідальний за кліматичну політику, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Минулого тижня Росія скоротила пропускну спроможність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, пославшись на проблеми з обладнанням.

Раніше вона припинила подачу газу до Польщі, Болгарії, Нідерландів, Данії та Фінляндії через їхню відмову дотримуватися нової схеми оплати.

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Тіммерманс сказав, що 10 із 27 країн-членів ЄС випустили "раннє попередження" у зв’язку з постачанням газу. Це перший і найменш серйозний із трьох рівнів шу випадку кризи, визначених у правилах енергетичної безпеки ЄС. Німеччина у четвер оголосила другий рівень - тривожний.

"Ризик повного відключення газу зараз більш реальний, ніж будь-коли раніше", - сказав він.

Він повторив твердження Брюсселя про те, що Росія використовує енергоносії як зброю.

В умовах скорочення поставок газу з Росії та різкого зростання цін на блакитне паливо деякі країни збільшили використання вугільних електростанцій, наполягаючи при цьому на тому, що це тимчасово і не завадить досягненню цілей у сфері зміни клімату.

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Країни ЄС повинні мати плани щодо управління трьома рівнями кризи з газопостачанням - раннє попередження, тривога та надзвичайна ситуація.

Етап "раннього попередження" зосереджено на моніторингу поставок, тоді як "тривога" теоретично дозволяє комунальним підприємствам встановлювати вищі ціни та сприяти зниженню попиту.

Надзвичайний рівень дозволяє урядам змушувати промисловість згортати діяльність для економії газу.

Топ коментарі

  • sledaknm edef32ce
    среднестатистическому жителю другого государства в основном пофиг на проблемы жителей других стран. их волнует личное благополучие. вас сильно волновали проблемы афганцев, сирийцев, ливийцев?
  • Kare Resa
    Война против Украины тоже начиналась с повышения цены и сокращения поставок газа. Поэтому это только начало. Поэтому, необходимо наконец по настоящему помогать Украине, военной техникой, войсками. Иначе то, что происходит сегодня в Украине скоро будет и в Европе.
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    пипец..
    если грубо, то Европа сама себя привязала газовой цепью к суициидальному психопату-убийце, а теперь жалуется "в бесконечность", что ей некомфортно спать.. короче, дура бестолковая, продажная..(
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