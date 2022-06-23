З десяток європейських країн постраждали від скорочення поставок газу з РФ, - Єврокомісія

З десяток країн Європейського Союзу постраждали від скорочення поставок газу з Росії.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс, відповідальний за кліматичну політику, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Минулого тижня Росія скоротила пропускну спроможність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, пославшись на проблеми з обладнанням.

Раніше вона припинила подачу газу до Польщі, Болгарії, Нідерландів, Данії та Фінляндії через їхню відмову дотримуватися нової схеми оплати.

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Тіммерманс сказав, що 10 із 27 країн-членів ЄС випустили "раннє попередження" у зв’язку з постачанням газу. Це перший і найменш серйозний із трьох рівнів шу випадку кризи, визначених у правилах енергетичної безпеки ЄС. Німеччина у четвер оголосила другий рівень - тривожний.

"Ризик повного відключення газу зараз більш реальний, ніж будь-коли раніше", - сказав він.

Він повторив твердження Брюсселя про те, що Росія використовує енергоносії як зброю.

В умовах скорочення поставок газу з Росії та різкого зростання цін на блакитне паливо деякі країни збільшили використання вугільних електростанцій, наполягаючи при цьому на тому, що це тимчасово і не завадить досягненню цілей у сфері зміни клімату.

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Країни ЄС повинні мати плани щодо управління трьома рівнями кризи з газопостачанням - раннє попередження, тривога та надзвичайна ситуація.

Етап "раннього попередження" зосереджено на моніторингу поставок, тоді як "тривога" теоретично дозволяє комунальним підприємствам встановлювати вищі ціни та сприяти зниженню попиту.

Надзвичайний рівень дозволяє урядам змушувати промисловість згортати діяльність для економії газу.