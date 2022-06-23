Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність санкцій проти Росії: "Йдеться не про гроші чи бізнес, а про спільну безпеку"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Ізраїлю варто долучити до санкційного тиску проти РФ.

Про це він заявив під час спілкування зі студентами Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ.

"Уявіть, що таке 2 тис. зруйнованих освітніх закладів. Скільки це людей, скільки всього живого. Ким треба бути, щоб бити артилерією по університету, по школі, дитячому садочку. Росія стала державою-терористом. Впевнений, всі ви знаєте, що російська армія зробила з нашим Маріуполем. Цього міста фактично більше немає. Чотири місяці тому в місті було півмільйона людей. Зараз там, на випалених руїнах, залишається декілька десятків тисяч. Їм загрожують інфекції, які просто неможливо уявити в сучасному світі", - сказав президент.

Зеленський подякував народу Ізраїлю за підтримку України.

"Але ми хотіли б підтримки від вашої влади. ... На жаль, ми не дочекались, коли Ізраїль долучиться до санкційного режиму. Коли уряди вводять санкції проти Росії, йдеться не про гроші чи бізнес, а про цінності та спільну безпеку. ... Японія, Австралія, США та багато інших країн вже приєдналися до санкцій, так само як і багато європейських країн діють разом із нами проти російської агресії", - наголосив глава держави.

Читайте: Україна хоче купити в Ізраїлю систему ППО "Залізний купол", - посол Корнійчук