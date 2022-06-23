Новини • Війна

Ворог має вогневу перевагу. ЗСУ ведуть маневрену оборону, - Залужний

26 010139
Ворог має вогневу перевагу. ЗСУ ведуть маневрену оборону, - Залужний
Українські війська змушені вести маневрену оборону й займати вигідніші рубежі та позиції через вогневу перевагу на боці російських окупантів.

Про це пише у телеграмі Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кров'ю. Тримаймо стрій!" - написав Залужний.

Також читайте: Залужний попросив США надати більше артилерійських систем калібру 155 мм

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Віктор Степаненко
    Зате завдяки Зеленському у нас свіжіший асфальт !
  • Snart
    Слава ЗСУ ! Молимось за вас, герої !
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Ну и где там упоминание о Залужном? Задолбали диванные блохи, критикующие военных.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини