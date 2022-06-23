Естонія буде "стерта з карти" в разі нападу РФ, якщо діятиме чинна стратегія НАТО, - прем'єр Каллас

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас попередила про серйозні наслідки можливої агресії Росії проти країн Балтії.

Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

За словами Каллас, Естонія буде "стерта з карти", а історичний центр її столиці зрівняється з землею за чинної стратегії НАТО із захисту балтійських країн від можливого нападу Росії.

Прем'єр-міністр пояснила, що оборонні плани Альянсу для трьох балтійських держав полягають у тому, щоб дозволити їх захоплення перед тим, як звільнити їх через 180 днів.

Зазначаючи, що минуло більше ніж 100 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, прем’єр-міністерка Естонії наголосила: "Якщо порівняти розміри України та країн Балтії, це означатиме повне знищення країн і нашої культури".

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