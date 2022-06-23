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Естонія буде "стерта з карти" в разі нападу РФ, якщо діятиме чинна стратегія НАТО, - прем'єр Каллас

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Естонія буде "стерта з карти" в разі нападу РФ, якщо діятиме чинна стратегія НАТО, - прем'єр Каллас
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас попередила про серйозні наслідки можливої агресії Росії проти країн Балтії.

Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

За словами Каллас, Естонія буде "стерта з карти", а історичний центр її столиці зрівняється з землею за чинної стратегії НАТО із захисту балтійських країн від можливого нападу Росії.

Прем'єр-міністр пояснила, що оборонні плани Альянсу для трьох балтійських держав полягають у тому, щоб дозволити їх захоплення перед тим, як звільнити їх через 180 днів.

Зазначаючи, що минуло більше ніж 100 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, прем’єр-міністерка Естонії наголосила: "Якщо порівняти розміри України та країн Балтії, це означатиме повне знищення країн і нашої культури".

Також читайте: Росія імітувала ракетні удари по країнах Балтії, - міноборони Естонії

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Топ коментарі

  • Hobby Programming
    Бийте рашистів на їх території!
  • Paul Foxen
    на цей й розрахунок, що вже нічого визволяти не треба буде, можна буде пасрєдінє домовитись... шкода звісно українців, та жителів країн Балтії... шкода що не можна просто відійти в бік і подивитись як русня вигвалтує винесе німців французів і італійців вперед ногами
  • Kek Jager
    Здравая мысль. Эти планы еще времен Устинова и его способа нападения с ядерными тактическими ракетами и 60000 танков, просто подкинули в нулевых в эти страны (и поэтому их и взяли в НАТО, так бы испугались даже этого, трусы). Тогда разумно запустить врага для того, чтобы он не мог бить ядерными ракетами по своим войскам (наивные они, конечно), а затем окружить и начать уничтожать. Теперь видя жалкую армию кацапов есть возможность лоб в лоб воевать с ними, а при поддержке Швеции и Финляндии, которой раньше не было, это сделать проще простого. Пора выкинуть в помойку все старые планы и написать новые, куда более активные, агрессивные и жесткие, в которых враг не уважается от слова "совсем".
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