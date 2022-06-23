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На території прикордонних областей з Білоруссю продовжують діяти режимні обмеження, - ДПСУ

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На території прикордонних областей з Білоруссю продовжують діяти режимні обмеження, - ДПСУ
У ДПСУ наголошують, що повідомлення РБ про дозвіл українцям відвідувати ліси в ландшафтному заповіднику "Ольманські болота" для збору дикоросів є провокацією і в прикордонних областях діють тимчасові обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба ДПСУ повідомляє про це у Telegram.

"Застерігаємо, будь-яких домовленостей з суміжною стороною не було і це відкрита провокація. Тимчасові місця спрощеного перетину державного кордону не функціонуватимуть", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ нагадали, що у прикордонних областях діє тимчасова заборона на:

  • пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 05.00 ранку;
  • перебування осіб у лісових масивах;
  • перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;
  • здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;
  • використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;
  • носіння військової форми одягу;
  • проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.

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Громадяни, які порушать визначені вимоги будуть притягнуті до відповідальності.

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