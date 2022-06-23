На території прикордонних областей з Білоруссю продовжують діяти режимні обмеження, - ДПСУ
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У ДПСУ наголошують, що повідомлення РБ про дозвіл українцям відвідувати ліси в ландшафтному заповіднику "Ольманські болота" для збору дикоросів є провокацією і в прикордонних областях діють тимчасові обмеження.
Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба ДПСУ повідомляє про це у Telegram.
"Застерігаємо, будь-яких домовленостей з суміжною стороною не було і це відкрита провокація. Тимчасові місця спрощеного перетину державного кордону не функціонуватимуть", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ нагадали, що у прикордонних областях діє тимчасова заборона на:
- пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 05.00 ранку;
- перебування осіб у лісових масивах;
- перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;
- здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;
- використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;
- носіння військової форми одягу;
- проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.
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Громадяни, які порушать визначені вимоги будуть притягнуті до відповідальності.