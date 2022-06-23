Білорусь може надати Росії озброєння та військову техніку для бойових дій в Україні, - Генштаб ЗСУ
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За наявними даними, під приводом проведення занять, тренувань, зборових заходів на базах зберігання озброєння та військової техніки наразі проводить обслуговування і зняття цієї техніки зі зберігання. Враховуючи великі втрати агресора в озброєнні та військовій техніці, а також дещо кращий стан та умови зберігання цієї техніки на складах збройних сил Білорусі, не виключено, що наш сусід надасть зазначене озброєння та військову техніку для російського агресора, і цю техніку в подальшому може бути переміщено на донецький або херсонський напрямок ведення бойових дій для посилення угруповань противника", - сказав Громов на брифінгу.
За його словами, на території Республіки Білорусь перебувають спеціальні підрозділи російських силових структур, а також приватних військових кампаній, не виключено - з метою підготовки диверсійно-розвідувальних груп противника.
Він додав, що також виявлено, що на території колишнього аеродрому "Зябровка" на Гомельщині Білорусь активно будує військову інфраструктуру.
"Не виключено, що в подальшому в рамках існування так званої союзної держави Білорусь надасть цю територію для розміщення чергової воєнної бази агресора поблизу нашого державного кордону", - зазначив Громов.
Він наголосив, що зберігається загроза використання території та повітряного простору Білорусі для здійснення ракетних обстрілів, і не виключено перекидання на територію України диверсійно-розвідувальних груп противника, насамперед для вчинення диверсії на шляхах логістичного забезпечення українських військ.
"До масштабного наступу на великій площі нашої території наразі відсутня з боку Республіки Білорусь достатня кількість сил і засобів противника", - зазначив Громов.