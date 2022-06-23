Білорусь може надати Росії озброєння та військову техніку для бойових дій в Україні, - Генштаб ЗСУ

Білорусь може надати Росії своє озброєння та військову техніку для переміщення під Донецьк або Херсон.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За наявними даними, під приводом проведення занять, тренувань, зборових заходів на базах зберігання озброєння та військової техніки наразі проводить обслуговування і зняття цієї техніки зі зберігання. Враховуючи великі втрати агресора в озброєнні та військовій техніці, а також дещо кращий стан та умови зберігання цієї техніки на складах збройних сил Білорусі, не виключено, що наш сусід надасть зазначене озброєння та військову техніку для російського агресора, і цю техніку в подальшому може бути переміщено на донецький або херсонський напрямок ведення бойових дій для посилення угруповань противника", - сказав Громов на брифінгу.

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За його словами, на території Республіки Білорусь перебувають спеціальні підрозділи російських силових структур, а також приватних військових кампаній, не виключено - з метою підготовки диверсійно-розвідувальних груп противника.

Він додав, що також виявлено, що на території колишнього аеродрому "Зябровка" на Гомельщині Білорусь активно будує військову інфраструктуру.

"Не виключено, що в подальшому в рамках існування так званої союзної держави Білорусь надасть цю територію для розміщення чергової воєнної бази агресора поблизу нашого державного кордону", - зазначив Громов.

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Він наголосив, що зберігається загроза використання території та повітряного простору Білорусі для здійснення ракетних обстрілів, і не виключено перекидання на територію України диверсійно-розвідувальних груп противника, насамперед для вчинення диверсії на шляхах логістичного забезпечення українських військ.

"До масштабного наступу на великій площі нашої території наразі відсутня з боку Республіки Білорусь достатня кількість сил і засобів противника", - зазначив Громов.