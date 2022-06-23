Заходу не вистачить боєприпасів на затяжну війну в Україні, - міністр оборони Великої Британії Воллес

У західних союзників України недостатньо боєприпасів для підтримки українського війська у довгій війні.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське радіо".

За його словами, Британія, Євросоюз та США не були готові до тих загроз, з якими вони зіткнулися, і вже багато в чому витратили свої запаси. Воллес сказав, що західна техніка, яку передали Україні, добре себе показує, але шляхи постачання ще не налагоджені.

Цитуючи його слова, The Times пише, що Україна вже отримала близько 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів, але якщо ЗСУ будуть використовувати їх з такою ж інтенсивністю як армія РФ, то їх вистачить на 40 днів. Після цього Україні будуть потрібні нові снаряди, які, можливо, Захід зараз поставити не зможе.

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Раніше, 20 червня, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і Воллес провели переговори з виробниками озброєння щодо збільшення темпів виробництва.