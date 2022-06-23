За збиття літака рейсу МН17 відповідальна Росія, - резолюція ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно затвердила резолюцію про притягнення до відповідальності винних за збиття літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, внаслідок чого загинули 298 людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", за резолюцію проголосували 80 депутатів із 81, жоден не проголосував проти, один утримався.

Під час голосування у сесійній залі був присутній король Нідерландів Віллем-Олександр. 198 нідерландських громадян стали жертвами атаки на літак.

"На підставі доказів, наданих доповідачеві українськими та нідерландськими органами влади, Асамблея вважає найбільш переконливим сценарієм, що рейс MH17 був збитий ракетою "Бук", наданою проросійським збройним формуванням російською армією", - зазначається в резолюції ПАРЄ.

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Асамблея не сумнівається, що кримінальні суди Нідерландів, Європейський суд з прав людини, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) та Міжнародний суд (ICJ) своєчасно винесуть рішення щодо кримінальної відповідальності обвинувачених, а також щодо відповідальності російської держави за Європейською конвенцією з прав людини та іншими міжнародними конвенціями, йдеться в документі.

ПАРЄ стурбована, що російська влада не сумлінно співпрацювала з розслідуванням щодо безпеки польотів. У резолюції, зокрема, зазначається: "Російська влада пішла так далеко, що представила сфальсифіковані дані радарів, супутників та інші дані, щоб приховати правду. Зокрема, версії, згідно з якими український винищувач СУ25 або МіГ29 збив MH17, були повністю спростовані, як і версія про те, що причиною катастрофи стала українська ракета "Бук", випущена з підконтрольної уряду території".

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Асамблея закликала РФ співпрацювати з розслідуванням та вибачитися перед родинами та друзями жертв аварії за біль і страждання, спричинені дезінформацією.