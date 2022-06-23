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Слова Меркель про Україну ставлять під загрозу всю її політичну спадщину, - посол Мельник

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Слова Меркель про Україну ставлять під загрозу всю її політичну спадщину, - посол Мельник
Ексканцлер ФРН Ангела Меркель заперечила, що допустилася будь-яких помилок щодо загравання з Росією.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо чесно, то я був реально в шоці, побачивши це перше інтерв’ю ексканцлерки. Річ у тім, що проводив його мій добрий знайомий – журналіст із журналу Spiegel Александер Осанг. Тож я відверто напросився поставити Меркель низку питань, на що він люб’язно погодився, і два з них таки пролунали", - розповів він.

Перше стосувалося того, чи відчуває Меркель особисту провину й відповідальність за політику умиротворення Путіна, яка призвела до агресії Кремля, а друге – чи визнає ексканцлерка помилковим її рішення про блокування вступу України до НАТО у 2008 році, що уможливило війну на винищення українського народу.

"Її відповіді всім відомі: Меркель рішуче заперечила, що допустилася будь-яких помилок щодо загравання з Росією. Отже, саме мені довелося піддати ці висловлення жорсткій атаці у німецькій пресі.

Думаю, що така незрозуміла відсутність самокритики, всі ці абсурдні відмовки поставлять під загрозу всю політичну спадщину Меркель. Зрештою, навіть президент Франк-Вальтер Штайнмаєр знайшов у собі сили визнати хибність попереднього курсу ФРН щодо РФ", - додав дипломат.

Нагадаємо, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у першому інтерв’ю з моменту відставки заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що Росія розпочала війну проти України.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    а на кого украинцы залишили Украину в 19году?ну и зачем в чужой жопе вошей искать?
  • Andrew86
    Эта гадина Макрель всегда была содержанкой кремля и работала против своего государства и европы, загадить ленивыми зверушками всю Европу и содержать их за счёт европейцев - это ее главное достижение. Напомню, что только два (!) процента «беженцев» из Сирии, фрики и стран ближнего востока становятся налогоплательщиками (то есть идут работать).
  • Перехватчик
    Гебешна політична шалава
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