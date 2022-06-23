Новини • Війна

Україна хоче придбати в Німеччини 10 систем ППО IRIS-T: вже укладено контракт на закупівлю першої з них, - посол Мельник

10 06044
Україна хоче придбати в Німеччини 10 систем ППО IRIS-T: вже укладено контракт на закупівлю першої з них, - посол Мельник
Україна уклала контракт із німецьким виробником зброї Diehl Defence про придбання системи протиповітряної оборони IRIS-T, якої немає навіть на озброєнні Бундесверу.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся на підтримку з боку Берліна у закупівлі подальших 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі та протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ має ефективну ППО, однак загроза масованого ракетного удару наразі існує, - Павлюк

За словами Мельника, вже було укладено контракт із Diehl Defence на закупівлю першої такої системи вартістю 178 мільйонів євро коштом німецького уряду.

Посол також додав, що, за його інформацією, "ніщо не заважає Берліну ухвалити рішення про направлення нашим ЗСУ бодай частини із близько 800 одиниць транспортних танків Fuchs, 325 бойових танків Leopard-2 чи 380 бойових машин піхоти Marder, що жодною мірою не зменшить обороноздатність країни".

"Тож я дуже сподіваюся, що німецький уряд відкладе в сторону всі відмовки і надасть Україні максимально можливу військову допомогу, зокрема і з власних резервів", – підсумував Мельник.

Зазначимо, що система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Топ коментарі

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Если бы мой дед( почивший в 2002г) узнал как я радуюсь тому что немецкие танки едут в Украину, он бы меня точно задушил
  • FT FT
    А мои обе бабушки пережившие вторую мировую или как сейчас нужно говорить, спецоперацию Гитлера, наоборот были рады немцам. Говорят что при немецкой окупации жилось лучше чем до войны и после *освобождения* красной армией. При немцах вих селах никто от голода не умер и никого не убили, чего не скажешь про советскую власть. Немцы даже нашим детям шоколад раздавали видя как они жили. А при Сталине люди котов ели за пару колосков или гнилых бурряка собраных на убраном поле на Магадан отправляли откуда большинство уже не вернулось
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини