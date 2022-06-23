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У Німеччині збільшується кількість прихильників укладення якнайшвидшого перемир'я з РФ за будь-яку ціну, - посол Мельник

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У Німеччині збільшується кількість прихильників укладення якнайшвидшого перемир'я з РФ за будь-яку ціну, - посол Мельник
Німців лякає той факт, що війна РФ проти України може тривати ще дуже довго.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, доводиться констатувати, що в самій Німеччині наростає кількість голосів на користь укладення якнайшвидшого перемир’я будь-якою ціною, адже мало хто дійсно може собі уявити поразку Росії", - наголосив він.

За словами Мельника, німців відверто лякає той факт, що ця війна, яка вже сьогодні призвела до небувалої інфляції, може тривати ще дуже довго і поставити під загрозу їх добробут.

"Насправді всі ці занепадницькі настрої є для нас значним викликом на майбутнє, адже вони підвищуватимуть тиск на німецький уряд. Водночас хотів би заспокоїти читачів: жодного викручування рук під час згаданого візиту європейського "квартету" не було", - додав посол.

Також читайте: Слова Меркель про Україну ставлять під загрозу всю її політичну спадщину, - посол Мельник

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Топ коментарі

  • Олександр Ивашин
    Немцьі рассматривают Украину и украинцев как жертву , а англичане и американцьі - как победителя . Вот и вся разница .
  • Paul Foxen
    поправлю тебе - німці розглядають СЕБЕ, як переможців, бо якщо переможе Україна, то вони з своює обісраню францією і мінетчиною будуть нікому не потрібні, в ріст підуть Польща Україна Об'єднана Литва (коли поверне собі білорусів з Землею і людьми)
  • Sophia-Maria Duglass
    Обращу внимание на факт МАЛОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НЕМЦЕВ про геноцид украинцев кацапами .
    как то смотрела как миллионерКа Кармен Хейс пускала слезу в тюрьме ЮАР , где 18 лет просидел Нельсон Манделла
    А ЧТО ЗНАЮТ миллионеры и простые немцы про мильоны украинцев закатованных кацапами и мильоны украинцев 25 лет отсидевших в лагерях Сибири ????

    31 год Независимости и ни один тв канал и СМИ не сделали циклов передач для ЗАПАДНОГО зрителя и читателя ‼️‼️
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