Україна отримала статус кандидата в члени ЄС

Саміт лідерів ЄС, який проходить у Брюсселі, прийняв рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 23 червня, глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу на саміті у Брюсселі прийняли рішення щодо надання Україні статуус кандидата на членство ЄС.

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомляє, що ухвалено рішення про надання Україні статусу кандитату до членів Європейського Союзу.

"Є угода. Європейська Рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата у члени ЄС. Історичний момент.

Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітання президенту України Зеленському та Молдови Майє Санду та народам України та Молдови. Наше майбутнє разом", - написав Мішель на своїй сторінці у твіттері.