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Понад 12 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями, - Зеленський

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Понад 12 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями, - Зеленський
Із 24 лютого в Україні після початку повномасштабного вторгнення російської федерації понад 12 млн українських громадян стали вимушеними переселенцями.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час відеоспілкування зі студентами та професорами провідних освітніх і дослідницьких закладів Ізраїлю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кількість вимушених переселенців у нашій країні всього лише за чотири місяці – понад 12 мільйонів людей. 12 мільйонів людей!", - зазначив Зеленський.

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Президент підкреслив, що ніде у Європі за 77 років після Другої світової війни не було нічого подібного до того, що наробила Росія.

Він також розповів, що на тимчасово окупованих росіянами українських територіях загарбники розстрілюють цивільних, убивають біженців просто на дорогах, катують людей, ґвалтують, зокрема й неповнолітніх – і дівчат, і хлопців.

Крім того, за його словами, російські військові створили "фільтраційні табори", у яких знущаються з людей.

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"Тисячі вбиті або покалічені в таких таборах. Окупанти депортують українців у Росію і розпорошують їх по віддалених регіонах. І тільки небагатьом вдається повернутися через треті держави в Україну", - сказав глава держави.

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Топ коментарі

  • Стрелок
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", Шефир, совладелец 95-квартала.
    П.С. Т.е. Зеленский, Шеферы материально заинтересованы в войне....
  • Super Gut
    Ze - довбаний бідоносець. Стільки горя приніс у нашу країну вилізши у крісло преза: короновірус, економічна криза, велика війна, масовий виїзд громадян з країни... Може досить з нас бід?!!
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