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З початку війни майже 5 тисяч військовозабов'язаних чоловіків намагалися незаконно виїхати з України, - ДПСУ

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З початку війни майже 5 тисяч військовозабов'язаних чоловіків намагалися незаконно виїхати з України, - ДПСУ
З початку повномасштабної війни майже 5 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати з України.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua..

У місцях, де немає пунктів пропуску, прикордонники затримали 3,5 тисячі таких осіб. Ще понад тисяча чоловіків намагалися виїхати з країни за підробленими документами.

За минулу добу таких осіб було понад 30.

"Практично кожного дня прикордонники відмовляють у виїзді близько сотні чоловіків, які підпадають під дію обмежень воєнного стану", - каже Демченко.

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Згідно із законодавством, під час воєнного стану чоловіки віком 18-60 років не мають права виїжджати з України, але існують виключення, наприклад: водії-далекобійники; чоловіки, які перевозять гуманітарні вантажі; непридатні до військової служби за станом здоров’я; студенти; спортсмени; багатодітні батьки, у яких троє і більше неповнолітніх дітей; батьки-одинаки.

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Топ коментарі

  • krot_lub
    А прокурорів, суддів, депутатів навіть генералів стільки повтікали, порахували?
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Так они выехали спокойно. Речь идёт о тех, кто хотел на заработки вырваться, чтобы семью прокормить.
  • Right Right 2d264255
    Головне що всі друзі Зеленського змогли виїхати, а на всіх інших Зеленському *****
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