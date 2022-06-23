Росія зосередила у Чорному морі п'ять кораблів із 40 ракетами, - ОК "Південь"
Про це Оперативне командування "Південь" повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Корабельне угруповання ворожих сил в північно-західній частині Чорного моря на п’яти ракетних кораблях має 40 крилатих ракет. Небезпека ракетних ударів по південних регіонах зберігається", - ідеться в повідомленні.
В ОК "Південь" поінформували, що станом на 13.00 23 червня ситуація в операційній зоні на південному напрямку характеризується стабільним напруженням та потужним контролем Збройних сил.
Противник продовжує ведення бойових дій, відступаючи на запасні рубежі оборони. При цьому ворог застосовує тактику ракетних ударів, обстрілів важкою артилерією й реактивними системами залпового вогню щойно звільнених або глибоко тилових територій.
Так, вночі ворог обстріляв "Смерчем" в Апостоловому соціальну інфраструктуру та приватний житловий сектор забороненими касетними снарядами. Зруйновано кілька будівель, є поранені. Місто частково без світла та води. На вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Триває робота піротехніків.
На півночі Херсонщини російська диверсійно-розвідувальна група, намагаючись проникнути в тил ЗСУ, наразились на вогневу відсіч і, зазнавши втрати, відступила.
Українські гелікоптери на світанку відпрацювали удар по одному з ворожих командно-спостережних пунктів та скупченню військової техніки.
"За ніч підтверджено, що ворог втратив 9 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С" та легкий багатоцільовий транспортер-тягач. Решта – уточнюється", - ідеться в повідомленні.