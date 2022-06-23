Із Лисичанська вдалося евакуювати 34 осіб, - ОВА

"Тиха" евакуація триває, з Лисичанська забрали 34 людей.

,Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Щодня поліцейські, ДСНСники, одразу декілька груп волонтерів вивозять охочих евакуюватися, яких із посиленням обстрілів стало в рази більше. Сьогодні рахунок відкрили рятувальники та поліцейські - вони завезли гумвантаж до Лисичанська та забрали звідти 34 людини", - написав Гайдай.

Він наголосив, що волонтери також щодня збирають охочих по селах громад.

"У рейсах постійно є діти, після чотирьох місяців пекла вони нарешті знову почнуть жити спокійно", - додав голова ОВА.

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