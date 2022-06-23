На фронті загинув боєць 98-го батальйону "Азов" Дніпро Олег Русак "Моряк"

Героїчно захищаючи українську землю від ворога, загинув боєць 98-го батальйону "Азов" Дніпро Олег Русак "Моряк".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі ТРО "Азов- Дніпро".

У повідомленні зазначається: "У 2016 році слідом за своїм сином Олег пішов служити до ОЗСП "Азов", де проходив службу мінометником до 2020 року.

Коли 24 лютого мордор почав повномасштабне вторгнення в Україну, Моряк не вагаючись вступив до лав 98 батальйону "Азов" Дніпро, де разом зі своїми побратимами у складі мінометного розрахунку нищив ворога.

20 червня під час виконання бойового завдання відходячи з позицій, мінометний розрахунок Моряка потрапив під ворожий артобстріл. Олег отримав поранення несумісні з життям.



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