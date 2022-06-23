Окупанти проводять в Маріуполі "перепис населення" із зняттям відбитків пальців, - ГУР
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
В окупованому Маріуполі проводиться так званий "перепис населення". Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Одночасно тут працює декілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати "налагодження мирного життя".
Попри відсутність будь-якого заробітку в більшості населення, постійно зростають ціни на товари та послуги. Зокрема, вартість півторалітрової пляшки води складає близько 100 гривень, кілограму свинини – 600 гривень.
Також в місті працюють приватні похоронні команди з РФ. Ціна їхніх "послуг" – 10 тис. гривень за одне тіло.