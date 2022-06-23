Блінкен вирушає до Європи говорити із союзниками про шляхи протистояння російській агресії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це держсекретар США повідомив у четвер на офіційній твіттер-сторінці.
"Вирушаю сьогодні до Німеччини, щоби взяти участь у міністерському засіданні з питань продовольчої безпеки, а також приєднатися до президента США під час зустрічей у форматі G7 цього тижня. Звідти я вирушу до Іспанії на саміт НАТО в Мадриді", - написав державний секретар США.
У свою чергу, в американському дипломатичному відомстві повідомили, що зустрічі в Європі так чи інакше стосуватимуться пошуку відповідей на виклики, спричинені війною росії проти України.
Зокрема, в Берліні, на зустрічі з питань продбезпеки 24 червня, Блінкен обговорюватиме просування глобальних ініціатив для уникнення голоду на тлі "жорстокої неспровокованої війни росії проти України". Обговорюватимуться також інші проблеми, пов’язані зі зміною клімату, пандемією COVID-19, конфліктами та зривами в ланцюжках поставок.
Крім того, на саміті G7 у замку Ельмау в Німеччині 25 червня лідери обговорюватимуть "непохитну підтримку демократичної, суверенної й процвітаючої України". Порушуватимуться й інші питання, пов’язані з економікою, стійкістю демократії, кліматом, продовольчою кризою тощо.
У Мадриді, під час саміту НАТО, який відбудеться 29-30 червня, лідери Альянсу схвалять нову Стратегічну концепцію з трансформації Альянсу на наступні десятиліття. Вона охоплюватиме цілий спектр питань – від посилення та зміцнення оборони на тлі агресії рф до підвищення стійкості перед транснаціональними гібридними загрозами.