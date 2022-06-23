США можуть оголосити 23 червня про нову військову допомогу Україні на $500 млн, включно з РСЗВ HIMARS, - CNN

Адміністрація США у четвер, як очікується, оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму приблизно $500 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного представника американської влади.

При цьому пакет допомоги може містити реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS та артилерійські боєприпаси.

Минулого тижня видання Politico із посиланням на свої джерела повідомило, що в Пентагоні розглядають питання щодо подвоєння кількості установок РСЗВ HIMARS, які можна поставити Україні.

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США вже відправили Україні чотири такі установки, що здатні вести вогонь на дистанцію понад 70 км, разом із високоточними боєприпасами. Велика Британія має намір поставити Україні три установки РСЗВ американського виробництва M270. Німеччина оголосила, що передасть Києву три M270.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні розглядають додаткові постачання РСЗВ для України, - Politico