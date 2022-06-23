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США можуть оголосити 23 червня про нову військову допомогу Україні на $500 млн, включно з РСЗВ HIMARS, - CNN

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США можуть оголосити 23 червня про нову військову допомогу Україні на $500 млн, включно з РСЗВ HIMARS, - CNN
Адміністрація США у четвер, як очікується, оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму приблизно $500 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного представника американської влади.

При цьому пакет допомоги може містити реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS та артилерійські боєприпаси.

Минулого тижня видання Politico із посиланням на свої джерела повідомило, що в Пентагоні розглядають питання щодо подвоєння кількості установок РСЗВ HIMARS, які можна поставити Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системи HIMARS вже в Україні, літо для окупантів буде гарячим, - Резніков

США вже відправили Україні чотири такі установки, що здатні вести вогонь на дистанцію понад 70 км, разом із високоточними боєприпасами. Велика Британія має намір поставити Україні три установки РСЗВ американського виробництва M270. Німеччина оголосила, що передасть Києву три M270.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні розглядають додаткові постачання РСЗВ для України, - Politico

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    рубрика:Человек и гавно
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респект...
  • Maxim Ak-Murza
    Ха-ха, смешно...Зато Бенядиктова - прокурор с образованием, руководила прямым саботажем Украинской ПВО, повлекшим за собою гибель тысяч людей.
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