У Відні відбудеться благодійний аукціон на підтримку України

Провідний аукціонний дім Центральної Європи "Dorotheum" у Відні проводить торги на підтримку України. З молотка підуть 88 твори сучасних українських митців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ініціатива благодійного аукціону належить активістам української спільноти у Відні.

Співорганізатором аукціону стала громадська організація "Центр українських ініціатив в культурі, політиці та економіці", голова якої Олександра Саєнко повідомила: "Аукціонний дім Dorotheum, один із найстаріших і найбільший у континентальній Європі. Засновано у 1707 році кайзером Йосифом І. За понад 300 років існування тут відбулось 700 аукціонів предметів мистецтва 40 категорій з рекордними результатами. Сьогодні Доротеум має філії в Мюнхені, Дюссельдорфі, Мілані, Римі, Лондоні, Празі та Брюсселі. 20 сервня тут оголошено безпрецедентний онлайн-аукціон під назвою "Українські митці допомагають".

Отримані від благодійного аукціону гроші будуть перераховані "Центру українських ініціатив" і спрямовані на закупівлю товарів гуманітарного призначення, головним чином, продуктів харчування та ліків. Вони будуть доставлені партнеру в Україні, БФ "Україна ХХІ" Всеволода Кожемяка, Почесного консула Австрійської Республіки в Харкові, генерального директора Групи АГРОТРЕЙД, який візьме на себе розповсюдження в регіонах, що постраждали від війни. Фонд діє в Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

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Аукціон триватиме до 30 червня.

Переглянути і придбати лоти можна на сайті аукціонного дому за посиланням.