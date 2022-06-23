Росія погрожує вдарити по посольству США в Києві

Заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони, депутат від провладної партії "Єдина Росія" Юрій Швиткін заявив, що постачаннями реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars зі США "крок за кроком рухаються до третьої світової війни".

Він також закликав до удару по посольству США в Києві через постачання РСЗВ Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lenta.ru.



Швиткін заявив, що постачання Сполученими Штатами Україні реактивних систем залпового вогню може сильно вплинути на розвиток війни.



"Це, безумовно, досить серйозно ускладнює ситуацію. Це ще раз підкреслює рух крок за кроком до третьої світової війни з боку США. Потрібно розуміти, що ми маємо жорстко відреагувати. На мою думку, сьогодні реакція має відбуватися і на ті країни, які постачають озброєння. І не просто знищувати інфраструктуру тощо, а я вважаю, головний центр ухвалення рішень – посольство США. Я думаю, що рано чи пізно це ціллю для Збройних сил Росії, "народної міліції" "ДНР" та "ЛНР", – заявив депутат.

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Російський законодавець закликав знищувати урядовий квартал у Києві.



"Моя позиція – треба знищувати урядовий квартал, треба знищувати відповідні точки. Так, ця робота ведеться з боку Міністерства оборони, але потрібно завдавати більш масованих ударів. Дивитись на це все неподобство ми не будемо. Поки б'ють по одній щоці, підставляти іншу – цього не буде", – заявив він.



Швиткін заявив, що дальність стрільби Himars становить до 195 км. Він переконаний, що Україна використає американські реактивні системи залпового вогню для ударів по території Росії.



"Це та дальність, що дозволяє досягати території нашої країни. Незалежно від того, що президент України Володимир Зеленський запевнив США, що не завдаватиме ударів по території Росії. Вірити йому аж ніяк не можна", – заявив він.