Наступні поставки РСЗВ HIMARS до України дуже ймовірні, - Білий дім

В Білому домі заявили - наступні поставки реактивних систем залпового вогню HIMARS до України дуже ймовірні.

Про це сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я думаю, ви будете бачити у майбутньому нові поставки таких систем як HIMARS. Це дуже ймовірно, - вказав посадовець Білого дому. - Не хочу забігати наперед конкретного оголошення, але президент Байден дуже чітко сказав президенту Зеленському, що ми будемо їм допомагати стільки, скільки ми можемо, і так швидко, наскільки це можливо".

Кірбі наголосив, що оборонні поставки до України надходять з рекордною швидкістю: "Це озброєння надходить з рекордною швидкістю, ми такого ніколи раніше не бачити, це безпрецедентно – швидкість, з якою безпекова допомога доходить до передової на війні в Україні. У буквальному сенсі поставки надходять щодня, і не лише від США, ми просто найбільший донор, але понад 40 інших країн з усього світу також надають безпекову допомогу Україні у різній формі".

Системи є важливими для оборони від російської артилерії, вказує Кірбі.

"Найбільша різниця цих систем – ракетних систем високої мобільності – це радіус, відстань, - вказав посадовець Білого дому. - Коли мова йде про війну на Донбасі, це достатньо рівнинний регіон, де обидва війська залежать від артилерії. То ж HIMARS дадуть українським військовим можливість стояти на відстані, щоб фізично вони мали певний простір для кращого маневру та кращої оборони від російської артилерії, яка має більшу дальність, ніж українська артилерія".

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Кірбі наголошує - як використовувати зброю, вирішувати самим українцям.

"Українці – на цій війні, і вони вирішують, які операції проводити, і це їхнє право, - вказує Кірбі. - Те, що вони отримують від США тепер їхнє, це вже власність українців, і вони вирішують, як вони це будуть використовувати. Звичайно, ми хочемо бачити, що український суверенітет поважають, а українська територіальна цілісність повністю відновлена. І пан Зеленський має вирішити, як виглядатиме ця перемога".