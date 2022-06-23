Саміт ЄС: переговори щодо статусу кандидата для України складніші, ніж очікувалося, - Йозвяк

Переговори лідерів ЄС на саміті в Брюсселі щодо статусу кандидата для України дещо ускладнюються бажанням деяких країн надати його також і Боснії та Герцеговині.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Переговори про надання статусу кандидата Україні та Молдові в Європейській раді виявляються дещо складнішими, ніж передбачалося спочатку, оскільки деякі країни хочуть отримати статус кандидата і для Боснії", - написав він.

Канцлер Австрії Карл Негаммер перед самітом заявив, що Боснія має отримати такий самий режим, як Україна та Молдова, для набуття статусу кандидата у члени ЄС до того, як будуть виконані попередні умови.

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Видання Politico також повідомляє, що питання Боснії активно обговорюється на саміті. Більше того, чиновники працюють над переробленням висновків щодо країни.

Згідно з новим проєктом, лідери розглядають можливість заявити, що "Європейська Рада готова надати Боснії та Герцеговині статус країни-кандидата після того, як буде проведено значний набір реформ. З цією метою Європейська Рада запрошує Комісію негайно повідомити Раді про виконання 14 ключових пріоритетів, викладених у її висновку, з особливою увагою до тих, які становлять значний набір реформ. Європейська рада повернеться до цього питання".