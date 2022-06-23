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"Если вы накосячили, то постарайтесь, чтоб не оставалось сведетелей из числа местных", - інструкція для російських нацистів в Україні

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У мережу потрапила інструкція для російських окупантів, нацистів з загону "Русич" у якій прямо вказується вбивати українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у одному з телеграм-каналів російських окупантів. 

Інструкція для неонацистське угруповання "Русич", що воює на боці Росії на Донбасі, прямо закликає до вбивства свідків з-поміж місцевих жителів.

"Якщо ви накосячили, то постарайтеся, щоб не залишалося свідків зі складу місцевих", - зазначається у повідомленні.

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Если вы накосячили, то постарайтесь, чтоб не оставалось сведетелей из числа местных, - інструкція для російських нацистів в Україні 01

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Топ коментарі

  • Аметист
    Материал для Гааги.
  • Алекс Скела
  • Да-это-я
    інструкцфя для закінченого ЗЕКА, країна мародерів!
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