"Если вы накосячили, то постарайтесь, чтоб не оставалось сведетелей из числа местных", - інструкція для російських нацистів в Україні
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У мережу потрапила інструкція для російських окупантів, нацистів з загону "Русич" у якій прямо вказується вбивати українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у одному з телеграм-каналів російських окупантів.
Інструкція для неонацистське угруповання "Русич", що воює на боці Росії на Донбасі, прямо закликає до вбивства свідків з-поміж місцевих жителів.
"Якщо ви накосячили, то постарайтеся, щоб не залишалося свідків зі складу місцевих", - зазначається у повідомленні.