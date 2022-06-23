Російські окупанти планують провести "референдум" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня, - Центр національного спротиву
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.
"Росіяни навіть назначили дату 11 вересня. Саме в цей день росіяни мають провести т.з. "єдиний день голосування", де крім фейкового референдуму будуть відбуватись фейкові вибори в росії. Приблизно в цих днях на окупованих територіях також має розпочати роботу "Промсвязьбанк".
Проте в планах рф є проблема – спротив місцевих. Річ у тому, що в окупованих адміністраціях немає працівників. Наприклад, наразі окупанти масово звозять в окуповані регіони Запорізької області чиновників з росії, які приїжджають на місяць й потім їх змінюють нові.
Раніше Центр національного спротиву писав, що через спротив росіяни не можуть зімітувати добровільне входження окупованих територій в склад рф. Враховуючи тенденцію до його зростання та підготовку до контрнаступу ЗСУ – маємо для росіян погані новини", - йдеться у повідомленні.