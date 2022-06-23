"Что ни делает дурак, все он делает не так. Жму руку, обнимаю", - Порошенко потролив Путина після рішення Європейської Ради
"Рішення Європейської Ради щодо статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди увійде у літопис української історії. Сьогодні в Україні не знайдеться жодного, хто б не працював для досягнення цієї мети. Країна обʼєдналася – і влада, і опозиція – заради протистояння ворогу, і заради європейського майбутнього", – написав Порошенко у Facebook., інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу щиро подякувати всім тим, хто забезпечив цю неймовірну історію успіху. Найголовніше – слова щирої подяки та низький уклін жертовності та стійкості українського війська. Вважаю, що саме український воїн зробив найбільший внесок в сьогоднішній успіх. Хочу подякувати всім українцям, а особливо волонтерам, представникам громадянського суспільства, бо саме наша єдність, мужність та самопожертва полонили серця сотень мільйонів європейців і визначили позицію європейських політиків. Подякувати всім дипломатам за традиційно професійний і ефективний міжнародний наступ", – написав Порошенко.
"Попереду у нас всіх дуже багато роботи. Головне – перемогти, зберегти нашу національну єдність та разом побудувати нову європейську заможну демократичну Україну. Разом до Європи! Слава Україні!", – наголосив п’ятий Президент.
Порошенко також потролив президента РФ: "Ну що, путін, знову всіх переграв? Україна — кандидат в члени Європейського Союзу! Як каже Маршак: "Что ни делает дурак, все он делает не так". Чекаємо членства в НАТО. Жму руку, обнимаю))", – іронізує Порошенко.