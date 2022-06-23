Кандидатство у ЄС сприятиме новим реформам та масштабному зближенню з Євросоюзом, - Шмигаль
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у твіттері, коментуючи рішення Євросоюзу щодо надання Україну статусу кандидата в члени ЄС.
"Історичний день для України та новий етап розбудови нашої європейської держави. Офіційний статус кандидата на членство в ЄС це – нові реформи, масштабне зближення з ЄС в усіх секторах економіки та процес повного входження у єдиний ринок Євросоюзу", - зазначив Шмигаль.
Він подякував президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, президентці Європейського парламенту Роберті Мацолі та лідерам держав-членів ЄС.
"Ми сповнені сил пройти шлях до членства максимально швидко. Розраховуємо на підтримку наших партнерів з ЄС у досягнені високих критерії членства та відбудові України", - додав глава уряду.