Кандидатство у ЄС сприятиме новим реформам та масштабному зближенню з Євросоюзом, - Шмигаль

Офіційний статус кандидата на членство в Європейському Союзу сприятиме проведено нових реформ та масштабному зближенню з ЄС в усіх секторах економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у твіттері, коментуючи рішення Євросоюзу щодо надання Україну статусу кандидата в члени ЄС.

"Історичний день для України та новий етап розбудови нашої європейської держави. Офіційний статус кандидата на членство в ЄС це – нові реформи, масштабне зближення з ЄС в усіх секторах економіки та процес повного входження у єдиний ринок Євросоюзу", - зазначив Шмигаль.

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Він подякував президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, президентці Європейського парламенту Роберті Мацолі та лідерам держав-членів ЄС.

"Ми сповнені сил пройти шлях до членства максимально швидко. Розраховуємо на підтримку наших партнерів з ЄС у досягнені високих критерії членства та відбудові України", - додав глава уряду.

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