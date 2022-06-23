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США надають Україні новий транш військової допомоги на 450 млн дол.

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США надають Україні новий транш військової допомоги на 450 млн дол.
Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на 450 млн доларів

Про це повідомили у Білому дімі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Джона Кірбі, пакет військової допомоги включає зброю та військове обладнання, включаючи нові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, яка вже була поставлена в Україну, а також патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступні поставки РСЗВ HIMARS до України дуже ймовірні, - Білий дім

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, Америко!
  • Snart
    Тому що
    1) США повинні були зрозуміти і впевнититися що ми здатні до супротиву і можемо встояти.
    2) США демократія, там одна людина не вирушує, і не буде ризикувати перемогою партії на наступних виборах
    3) тому що в першу чергу нам самим потрібно було готуватися
    4) атака на кораблі США? Ви серйозно?
    5) тому шо не впевнені що та ж м777 не потрапить куди не потрібно, причому не в результаті бойових дій.

    Я сам з нетерпінням очікую збільшення поставок зброї. І є сигнали і тенденція до зростання.

    Дукую союзникам за підтримку!
  • Юрій Нікітін
    Многая літа Джо!
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