США надають Україні новий транш військової допомоги на 450 млн дол.
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Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на 450 млн доларів
Про це повідомили у Білому дімі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Джона Кірбі, пакет військової допомоги включає зброю та військове обладнання, включаючи нові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, яка вже була поставлена в Україну, а також патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.