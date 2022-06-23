У більшості населення навіть думки немає знову повертатися під контроль неонацистської влади, - Лавров про окуповані українські території

Росія має намір відновити переговори з Україною, виходячи із ситуації "на землі" та враховуючи небажання низки звільнених районів повертатися під контроль київської влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю Національній державній телерадіокомпанії Білорусії.

"Коли ж вони дозволять звернутися до нас із пропозицією відновити дипломатичний процес, про що, як я розумію, європейці їх наполегливо просять, але англосакси не дозволяють цього зробити, будемо дивитися, яка ситуація склалася "на землі". Там звільнені райони. У більшості населення навіть думки немає знову повертатися під контроль неонацистської влади чи влади, яка всіляко потурає неонацизму", - сказав Лавров.

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