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У більшості населення навіть думки немає знову повертатися під контроль неонацистської влади, - Лавров про окуповані українські території

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У більшості населення навіть думки немає знову повертатися під контроль неонацистської влади, - Лавров про окуповані українські території
Росія має намір відновити переговори з Україною, виходячи із ситуації "на землі" та враховуючи небажання низки звільнених районів повертатися під контроль київської влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю Національній державній телерадіокомпанії Білорусії.

"Коли ж вони дозволять звернутися до нас із пропозицією відновити дипломатичний процес, про що, як я розумію, європейці їх наполегливо просять, але англосакси не дозволяють цього зробити, будемо дивитися, яка ситуація склалася "на землі". Там звільнені райони. У більшості населення навіть думки немає знову повертатися під контроль неонацистської влади чи влади, яка всіляко потурає неонацизму", - сказав Лавров. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не вторгалася в Україну, - Лавров

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Топ коментарі

  • Ukraine Press
    ******** чмо, вас ненавидять на окупованих територіях, виродки ви паскудні!
  • Светлана Круп
    ********* тварь, когда твой лживый язык уже отсохнет? Ордынские выродки, загоняющие людей в рабство, как в средневековье! Место вашей клоаке смердячей на свалке Истории! И Украина вас туда отправит!
  • Топ Ган
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