Україна швидко і важко працюватиме, щоб виконати умови, необхідні для вступу в ЄС, - фон дер Ляєн
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтрефакс-Україна.
"Звичайно, країни повинні будуть зробити свою домашню роботу перед тим, як перейти до іншої стадії процесу вступу. Я впевнена, що всі вони будуть просуватися якнайшвидше і працюватимуть так важко, як вони можуть, щоб виконати необхідні реформи. Не тільки тому, що вони мають просуватися на шляху до європейського вступу, але й насамперед і тому, що ці реформи позитивні для країни, чудові для демократії, тому що це зміцнює конкурентну спроможність цих країн і, зрештою, вони є хорошими для громадян", - упевнена фон дер Ляєн.
При цьому президент Єврокомісії наголосила, що вона "глибоко переконана, що наше рішення, ухвалене сьогодні, зміцнює нас усіх". "Це зміцнює Україну, Молдову і Грузію перед російською агресією, і зміцнює Європейський союз, тому що це демонструє знову світові, що ЄС єдиний і сильний перед зовнішніми загрозами", - зазначила вона.
Коментуючи безпосередньо рішення, фон дер Ляєн назвала його "вирішальним моментом і дуже добрим днем для Європи". "Я тепло привітала президента Зеленського, президента Санду, президента Зурабішвілі. Усі три країни – частина нашої європейської сім'ї, у нас ніколи в цьому не було сумніву. Сьогоднішнє історичне рішення це підтверджує. Воно надає всім трьом перспективу вступу з ЄС і прокладає шлях уперед... Не може бути кращого сигналу надії для громадян України, Молдови та Грузії за цих проблемних часів", - наголосила президент Єврокомісії.