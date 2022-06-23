Росія "анонсувала" підрив дитячої лікарні в Харкові

Російська Федерація "анонсувала" підрив лікарні в Харкові і планує звинуватити в цьому українських військових.

Про це заявив Міжвідомчий координаційний штаб РФ, передає Цензор.НЕТ.

У РФ заявляють, що українські військові нібито "під загрозою розстрілу насильно привозять медичний персонал і хворих дітей з інших медичних установ міста" в першу дитячу міську лікарню Харкова.

Крім того, як стверджують у штабі, будівлю лікарні нібито заміновано. У РФ заявляють, що українці нібито планують підірвати будівлю з початком нанесення російськими військами артилерійських ударів по військових об'єктах у Харкові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху дев'ятиповерхівки у Харкові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також у окупанти пишуть, що нібито для підготовки фото - і відеоматеріалу в Харкові вже прибули кореспонденти провідних західних інформаційних агентств.

Також в РФ заявили, що до Одеси прибули два репортери CNN у супроводі 10 військовослужбовців "Азова".

"Заплановано відеозйомку підготовлених терактів на цивільних об'єктах для подальшого звинувачення Росії у застосуванні заборонених методів ведення військових дій", - заявили загарбники.

Таким чином, російські окупанти "анонсують" завдання ударів по цивільних об'єктах.