Зеленський найближчим часом збере нараду щодо подальшої дорожньої карти руху України в ЄС, - ОП

Президент Володимир Зеленський найближчим часом планує зібрати нараду за участю представників уряду та парламенту щодо подальшої дорожньої карти руху України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі інформаційного марафону низки телеканалів "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Буквально вже найближчим часом Президент України збере нараду за участю уряду України, Верховної Ради, де чітко поставить завдання, як щодо дорожньої карти виконання тих семи рекомендацій, які надала нам Європейська комісія, так і щодо решти завдань на шляху до членства", - зазначив він.

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Жовква підкреслив, що нині розпочався відлік до членства України в ЄС, попереду важка робота, але кожен крок розписаний і України над реалізацією всіх завдань працюватиме щодня.

"Усі кроки відомі. Навіть ті сім рекомендацій, які надані були Європейською комісією – не новина. Жодної якоїсь нової реформи чи якогось нового надзавдання ви там не знайдете так само, як не знайдете жодної рекомендації, де б Україна знаходилася на нульовій відмітці", - сказав заступник керівника ОП.