Кулеба про здобуття Україною статусу кандидата в члени ЄС: Дуже важливу роль зіграв Макрон, а переломним моментом став візит чотирьох лідерів до Києва
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрніформ.
"Треба відзначити, що дуже важливу роль зіграв Президент Франції Емманюель Макрон, і я звернув увагу, що саме під час головування Франції (у Раді ЄС. - Ред.) це рішення ухвалене. І це була принципова позиція зробити це саме зараз", - сказав він.
"Ну і переломним моментом, скажу вам чесно, став візит чотирьох європейських лідерів до Києва на минулому тижні, минулого четверга, і їхня розмова з Президентом України Володимиром Зеленським", - додав Кулеба.
Глава української дипломатії зауважив, що на момент візиту лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії ще не було остаточної версії позиції Європейської комісії, а також зазначив, що раніше скептиками надання статусу кандидата були Нідерланди, Данія, Швеція, Португалія і Німеччина.
"Був дуже крихкий, дуже тонкий, дуже тендітний процес, але все вдалося, все чудово", - підсумував міністр.