Учасники G7 обговорять заходи щодо посилення ізоляції Росії від світової економіки, - Білий дім
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Лідери G7 на саміті в Німеччині обговорять нові заходи, спрямовані на ізолювання Росії від світової економіки та порушення ланцюгів постачання для російського оборонного комплексу.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
"Серед цих пріоритетів для G7 - нові домовленості, націлені на ізоляцію Росії від глобальної економіки, створення перешкод для ланцюгів постачань російського оборонного сектора та продовження вжиття жорстких заходів проти обходу цих безпрецедентних санкцій", - повідомив журналістам Кірбі в четвер під час брифінгу в Білому домі.
За його словами, учасники саміту також планують досягти нових домовленостей для зниження цін на енергоносії та продовольство у світі.
Саміт лідерів G7 відбудеться 26-27 червня у ФРН.