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Ніколи не було і не буде жодної втоми від України в Європі. Це - російський наратив, - Кулеба

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Ніколи не було і не буде жодної втоми від України в Європі. Це - російський наратив, - Кулеба
У Європи немає жодної втоми від України, а наративи про таку втому нав’язані Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного марафону низки телеканалів "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ну, яка ж втома від України?! Та тут суцільне свято від України! Подивіться, голова Євроради твітить – вітає, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії представляла висновок щодо України в жовто-блакитному костюмі. Та немає ніякої втоми від України, забудьте взагалі цей термін. Я завжди казав до цього, кажу це зараз і казатиму завжди: ніколи не було жодної втоми від України, немає і не буде. Це – російський наратив, щоб підкреслити нашу меншовартість про те, що від нас хтось десь утомився", - підкреслив Кулеба.

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Топ коментарі

  • Семен Шкаралупа
    Дмитру Кулебі, патріоту, синові своєї землі, Дипломату з великої літери моя щира повага. Дякую.
  • Maxim Ak-Murza
    Право на обладание и ношение огнестрельного оружия - есть право каждого свободного человека. Точка.
  • Maxim Ak-Murza
    А шо делают купа мужчин призывного возраста на гастролях в Польше? Наверное, обновляют позиции, которые подготовил для обороны от русни их героический бухгалтер ванек Баканов?
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