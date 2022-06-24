На Харківщині внаслідок обстрілів 23 червня загинули двоє осіб, ще десять - поранені, - ОВА

У результаті обстрілів Харківської області з боку Росії у четвер, 23 червня, загинули двоє мирних жителів, ще десять осіб отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані за підсумками дня оприлюднили у Харківській ОВА.

Як зазначено, обидва вбиті - жителі міста Балаклія Ізюмського району.

Крім того, в місті Чугуєв шестеро поранених, серед них двоє дітей - шести і дев'яти років. По одному пораненому у селі Велика Бабка Чугуївського району та у Золочеві Богодухівського району.

Також від ворожих обстрілів постраждали двоє жителів села Андріївка Ізюмського району.

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