Найближчими тижнями наступальні операції РФ на Донбасі, ймовірно, призупиняться, - ISW

У найближчі тижні наступальні операції російських військ, імовірно, призупиняться, незалежно від того, чи захоплять вони район Сєверодонецька - Лисичанська.

Про це йдеться в оцінці ситуації на сході України американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 23 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це може дати українським силам можливість розпочати "обережні контрнаступи".

"Ідеологічна зацикленість Кремля на захопленні Сєверодонецька, як і облога "Азовсталі", очевидно, остаточно підірве можливості Росії у просуванні в Україні", - вважають експерти інституту.

За їхніми оцінками, втрата Сєверодонецька – це тимчасова втрата території для України, але битва за місто не буде вирішальною перемогою Росії.

Зазначається також, що за останні кілька днів російські сили досягли значних успіхів у районі Сєверодонецька - Лисичанська. Водночас українські війська переважно досягли своєї мети, уповільнивши й вимотавши російську армію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай. ФОТО

ЗСУ упродовж декількох тижнів вдавалося втягувати в цей район значну кількість особового складу, зброї та техніки збройних сил РФ, що знижувало загальні можливості російських сил, не давало їм змоги зосередитися на більш вигідних напрямках наступу.