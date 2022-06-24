Тривають бої за Сєверодонецьк, наступ ворога в районі Борівського зупинено. Розбито ДРГ окупантів на Новопавлівському напрямку, - Генштаб

Розпочалася сто двадцять перша доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ

Як зазначається, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей; утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим українським Кримом; блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, а також утримання захоплених районів Херсонської та частини Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.

У Генштабі констатують, що противник продовжує завдавати ракетних ударів по критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

На Слов’янському напрямку із артилерії ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зупинено наступ ворога у напрямку південної околиці Лисичанська, - Генштаб ЗСУ

"На Сєверодонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєверодонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєверодонецьк", - йдеться у повідомленні.

Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

Також повідомляється, що на Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива.

"Задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли", - інформують у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював наші війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка.

В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Біла Криниця. Наша авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь.

Також читайте: Білорусь може надати Росії озброєння та військову техніку для бойових дій в Україні, - Генштаб ЗСУ

Також у Генштабі інформують, що українські партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях. Тотальний спротив українців триває.