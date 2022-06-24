Ворог обстріляв із РСЗВ населений пункт біля Запоріжжя, вражено об'єкти інфраструктури, - ОВА
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Ворог обстріляв із реактивних систем залпового вогню населений пункт біля Запоріжжя, вражено об'єкти інфраструктури.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибухи, які було чути сьогодні вночі - це обстріл ворогом території передмістя з реактивних систем залпового вогню. Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. У самому місті "прильотів" не було", - зазначив Старух.