Ворог ударив із "Ураганів" по двох громадах у Криворізькому районі, є руйнування, без жертв, - ОВА

Війська РФ вкотре обстріляли із "Ураганів" Дніпропетровщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч і з тривогами, і з обстрілами. Ворог знову ударив по Криворізькому району - з "Ураганів". Поцілив по двох громадах - Гречаноподівській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали. У Широківській громаді є руйнування", - йдеться у повідомленні.

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