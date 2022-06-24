Новини • Війна

Українські Су-25 та Су-24м завдали потужних авіаударів по окупантах. Уражено склад боєприпасів, до 30-ти броньованих машин та пункт ремонту техніки, - Повітряні сили

16 08816
Українські Су-25 та Су-24м завдали потужних авіаударів по окупантах. Уражено склад боєприпасів, до 30-ти броньованих машин та пункт ремонту техніки, - Повітряні сили
23 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали потужних авіаційних ударів по окупаційних військах та центрах логістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

"На північно-східному напрямку ударні групи уразили склад боєприпасів, до тридцяти бойових броньованих машин ворога, живу силу, а також пункт ремонту та відновлення бойової техніки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Повітряні сили ЗСУ знищили два склади боєприпасів і до 10 бойових броньованих машин військ РФ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Андрей Дрофяк
    Ранок починається з гарних новин і всі про мою рідну авіацію
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всім виконавцям-респект.Не зупиняйтесь...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Гарна новина, настрій зашкалює. Слава Ісусу! Дякую Збройним Силам України!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини