На саміті НАТО Байден оголосить плани посилення оборони альянсу, - Кірбі
2 45713
Президент США Джо Байден під час саміту НАТО в Мадриді озвучить нові ініціативи щодо зміцнення оборони альянсу.
Про це повідомив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На саміті НАТО ми оголосимо про нові домовленості, спрямовані на зміцнення політики у сфері стримування оборони", - сказав журналістам Кірбі у четвер під час брифінгу у Білому домі.
За його словами, США також "анонсують кроки щодо зміцнення європейської безпеки".
Саміт НАТО відбудеться у столиці Іспанії - Мадриді - 28-30 червня.