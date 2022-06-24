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На саміті НАТО Байден оголосить плани посилення оборони альянсу, - Кірбі

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На саміті НАТО Байден оголосить плани посилення оборони альянсу, - Кірбі
Президент США Джо Байден під час саміту НАТО в Мадриді озвучить нові ініціативи щодо зміцнення оборони альянсу.

Про це повідомив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На саміті НАТО ми оголосимо про нові домовленості, спрямовані на зміцнення політики у сфері стримування оборони", - сказав журналістам Кірбі у четвер під час брифінгу у Білому домі.

За його словами, США також "анонсують кроки щодо зміцнення європейської безпеки".

Саміт НАТО відбудеться у столиці Іспанії - Мадриді - 28-30 червня.

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Трампакс так мріяв розвалити альянс, весь свій сорок над цим працював, допомагав ***** готуватись до знищення України, тільки не вийшло у них нічого .
    Боже! Бережи президента Байдена! Нам з ним дійсно пощастило.
  • arye z.
  • 5 копійок
    В парламенті десятиріччами сиділи камуняки і верещали НАТО ні.
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