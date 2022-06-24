На саміті НАТО Байден оголосить плани посилення оборони альянсу, - Кірбі

Президент США Джо Байден під час саміту НАТО в Мадриді озвучить нові ініціативи щодо зміцнення оборони альянсу.

Про це повідомив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На саміті НАТО ми оголосимо про нові домовленості, спрямовані на зміцнення політики у сфері стримування оборони", - сказав журналістам Кірбі у четвер під час брифінгу у Білому домі.

За його словами, США також "анонсують кроки щодо зміцнення європейської безпеки".

Саміт НАТО відбудеться у столиці Іспанії - Мадриді - 28-30 червня.

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