Унаслідок агресії РФ в Україні 338 дітей загинули та понад 610 поранено, - Офіс генпрокурора

Понад 948 дітей постраждали в Україні за 4 місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 338 дітей загинуло та понад 610 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 177, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

За даними ювенальних прокурорів, 23 червня в результаті вибуху фосфорної бомби в Сумському районі Сумської області 13-річний хлопчик отримав опік ніг фосфорною речовиною.



23 червня внаслідок обстрілів військами РФ цивільної інфраструктури м. Чугуїв Харківської області та руйнації житлових будинків травмовано двох дітей 9 та 6 років.



23 червня внаслідок артилерійського обстрілу в м. Лисичанськ Луганської області поранено дитину.



"У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 5 та поранення 5 дітей через обстріли окупантами Волноваського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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Також стало відомо, що внаслідок невибіркових обстрілів з березня по травень військовослужбовцями РФ житлових будинків у м. Маріуполі Донецької області загинуло 9 дітей та 8 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.