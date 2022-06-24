Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 530 осіб, 216 літаків, 183 гелікоптери, 1507 танків та 3637 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 24 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 530 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно становлять:

особового складу / personnel - близько/ about 34530 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1507 (+3) од,

бойових броньованих машин - 3637 (+5) од,

артилерійських систем - 759 (+3) од,

РСЗВ - 241 (+1) од,

засоби ППО - 99 (+0) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 183 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),

крилаті ракети - 137 (+0),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,

спеціальна техніка - 60 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.