Вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєверодонецька, - Бутусов
Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Ми вийшли з Сєверодонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєверодонецька. На тій ділянці фронту, де я перебував, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат", - інформує він.
"Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло. Українські воїни гідно бились за місто і зробили більше, ніж можливо у таких надзвичайно важких умовах. Без мостів та без понтонів, кожен день бою був суцільним героїзмом. Я напишу про це трохи пізніше. Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось. Вічна слава українським героям, які бились до кінця", - додав Бутусов.
Нагадаємо, сьогодні зранку глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що захисники Сєверодонецька отримали команду відійти із міста на нові укріплені позиції.