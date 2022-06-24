Україна - не буфер між Європою та Азією, а майбутній член ЄС, - Зеленський

Статус кандидата - це не сходинка, а вершина, не новий абзац, не нова сторінка, не новий розділ, а новий том в історії та євроінтеграції України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

"Про рух до Європи та стратегічне значення цього курсу ми чули багато заяв від багатьох політиків протягом багатьох років. Ми не політики, і в нас немає багатьох років, тож ми перейшли від заяв до справ. Від мрій до дій. І 28 лютого Україна подала заявку на членство в ЄС. На Банковій, в Офісі Президента України, посеред укріплень та мішків із піском, у паузах між сиренами повітряної тривоги ми підписали відповідний документ. Чимало хто сприйняв це скептично, а шанси України вважав примарними", - зазначає Зеленський.

"Але всі ми об’єдналися. Об’єдналась Україна. І світ побачив нашу унікальну рису: що більше в нас не вірять, то краще в нас виходить. Замість тисячі слів, тисячі гасел про рух до ЄС ми заповнили тисячі сторінок опитувальника Європейської комісії. Те, на що інші країни витрачають декілька років, ми зробили за кілька тижнів. На саміті в Брюсселі, лідери 27 країн - членів ЄС ухвалили офіційне рішення: Україна отримує статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. І я хочу сьогодні максимально чесно, чітко, розгорнуто й зрозуміло для всіх дати низку відповідей. Заповнити наш опитувальник. Людською мовою розповісти, що саме сталося й чому це так важливо. Що це означає для нас і що означає для України? Що це означає і що дає Європі? Що буде далі? Що ми будемо робити? Чого від нас очікують партнери? Чого очікуємо від партнерів ми? Чого ми очікуємо від вас як суспільства? І чому нам з вами все точно вдасться?", - порушує питання глава держави.

За його словами, статус кандидата - це не просто нова сходинка. Це нова вершина. Не новий абзац, не нова сторінка і навіть не новий розділ.

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"Це новий том в історії європейської інтеграції України, який ми почали писати сьогодні. І відсьогодні ця книга не має інших варіантів завершення, крім одного: Україна в майбутньому стане членом ЄС. Відсьогодні це закріплено на офіційному рівні. Статус кандидата - це обов’язковий етап, який проходила більшість країн. Це точка неповернення. Це не просто нова назва чи нова вивіска. Це новий статус і новий імідж. Сьогодні визнано: Україна - не місток, не подушка між Заходом і Росією, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна - це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС", - резюмує глава держави.

Нагадаємо, лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданого 17 червня.

Нагадаємо, Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонували щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

ЄС не визначив точну дату, до якої Україна має довести здатність проводити реформи. В пропозиції визначено, що Єврокомісія проведе першу оцінку наприкінці 2022 року, однак для відновлення реформ в Україні мають завершитися бойові дії, тому термін може бути, і найімовірніше буде продовжений.

Серед іншого, для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ тощо.